حملة لرفع الأشجار المتساقطة جراء العاصفة الترابية بالأقصر

شن مسؤولو مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الأشجار المتساقطة نتيجة الرياح الشديدة، وذلك في عدد من المناطق منها حي المطار وشارع المخابرات العامة وميدان الصنايع وشارع أحمد عرابي وشارع محمد فريد وجزيرة العوامية.

وتعرضت محافظة الأقصر، عصر اليوم، لعاصفة ترابية شديدة، مصحوبة بسحب كثيفة في مناطق عدة، فيما أعلنت إدارة الكوارث بالمحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس المتقلب.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إنه جرى إخطار رؤساء المدن وجميع الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأغلقت إدارة مرور الأقصر ٣ طرق منعًا للحوادث طريق الأقصر أسوان والطريق الصحراوي الغربي، وطريق الأقصر القاهرة.