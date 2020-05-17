مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 مايو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء 07:54

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:08

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء 07:47