بينهم سبعينية.. تعافي 10 من كورونا وسلبية 26 في تمي الأمديد بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بالدقهلية، عن تأهب 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد لمغادرة الحجر الصحي بتمي الأمديد، بعد إعلان تعافيهم، إضافة إلى تحول نتيجة 26 حالة من إيجابية إلى سلبية.

وقال "مكي"، إنه قبل مدفع الإفطار جاءت البشرى للمصابين بسلبية نتائجهم، وتحسن حالتهم، وتلقوا التهاني من الفرق الطبية الموجودة معهم، والذين شاركوهم فرحتهم، وجلسوا لتناول الإفطار استعدادًا للخروج إلى ذويهم.

وأضاف وكيل وازرة الصحة، أن من بين الحالات المغادرة سيدة فى السبعينيات من عمرها، وقد من الله عليها بالشفاء من كورونا.