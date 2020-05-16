‎انقطاع الكهرباء بمركز الخارجة في الوادي الجديد بسبب العاصفة الترابية

شهدت مدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد، مساء السبت، حالة من الطقس السيئ، تمثلت في هطول أمطار غزيرة، وهبوب عاصفة ترابية شديدة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بمركز الخارجة، وسقوط بعض الأشجار بمختلف مدن المحافظة.

فيما أعلنت المحافظة، رفع حالة الطوارئ عقب سقوط أمطار شديدة بطريق أسيوط- الخارجة، وتراكم المياه على جانب الطريق.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس، بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأضاف "الزملوط"، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى نشر دوريات مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية لتحذير سائقي السيارات لتجنب الحوادث.‎