صور.. تطوير بيارات الصرف لمساكن عثمان بمطروح

أعلنت، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم السبت، عن رفع كفاءة بيارات الصرف الصحى فى مساكن عثمان بمطروح أول على طريق السلوم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع كفاءة البيارات خلال جولة ميدانية سابقة له، استمع خلالها لشكوى أهالى المساكن، وتضررهم من طفح بيارات للصرف الصحي للعمارات.

وعلى الفور وجه المحافظ الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، بسرعة مراجعة شبكة صرف العمارات وإجراء صيانة ورفع كفاءة البيارات، تيسيرًا على المواطنين، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة.