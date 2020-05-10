إنشاء محطة معالجة ثلاثية في الكيلو 10 بمطروح للاستفادة بمياه الصرف

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية، للاستفادة من المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحطة الكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، وتحقيق العائد الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، مع استيعابها لزيادة الضخ خاصة مع موسم الصيف السياحي بالمحافظة.

وعقد "أبوغنيمة"، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ومسؤلي شركة المياه والصرف الصحي والهيئة القومية للصرف الصحي، ومديرية الزراعة والإدارات المعنية بالديوان العام، للخروج بتوصيات للموافقة على إقامة محطة المعالجة الثلاثية والحفاظ على المال العام، مع أهمية إنشاء هيكل تنظيمى لتحديد مسؤوليات كل جهة وتوزيع الأدوار والمهام.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة للاستفادة من المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، سواء بزراعات تتناسب مع طبيعة المياه المستخدمة والعائد الاقتصادي منها، أو ري الزراعات والتشجير على الطريق الدولي الساحلي.

وتفقد سكرتير عام محافظة مطروح، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، وموقع الأرض المقترحة لزراعتها بعد المعالجة الثلاثية لمياه الصرف على مساحة نحو 2000 فدان، والتى تم اقتراحها من هيئة الإستشعار عن بعد كمنطقة صالحة للزراعة، مع أهمية تحديد أنواع النباتات الصالحة لنوعية التربة وكميات المياه اللازمة للمساحة المقترحة، حتى يتم العرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإتخاذ اللازم بشأن أفضل استفادة.