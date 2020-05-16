صور.. ميدو فايد يكشف كواليس تجسيده شخصية الشهيد مؤمن رزق بـ"الاختيار"

الشهيد البطل مجند مؤمن رزق أبواليزيد، ابن الصعيد وبالتحديد ابن محافظة سوهاج مركز أخميم، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وأحد رجال الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ونال الشهادة بحادث كمين البرث 7/7/2017.

وظهرت شخصية المجند مؤمن أبواليزيد بمسلسل الاختيار، جسدها الفنان الشاب ميدو فايد، الذي كشف كواليس دوره بالمسلسل في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

الشهيد مؤمن كان شخص مبتسم وبتاع ربنا

وقال فايد إنه تم ترشيحه لشخصية الشهيد مؤمن من فريق عمل المسلسل، خصوصا بعد مشاركته وعمله في مسلسل "كلبش 2"، مع الفنان أمير كرارة والمخرج الدكتور بيتر ميمي.

وكشف فايد أنه تواصل مع أصدقاء الشهيد مؤمن وزملائه ممن نجوا وأصيبوا في حادث كمين البرث، وأخذ منهم تفاصيل ومعلومات عن شخصية مؤمن وطباعه وكيف كان يتعامل مع أصدقائه وزملائه بالكتيبة وأبرز صفاته وسماته.

وتحدث فايد عن الشهيد مؤمن قائلا إن أبرز سماته هي الابتسامة التي لم تكن تفارق وجهه، وقضى بالجيش حوالي 6 أشهر من مدة تجنيده حتى نال الشهادة، "كان على طول مبتسم وزمايله بيقولوا إنه عمره ما عمل مشكلة مع حد ولا زعقله ولا حد زعل منه هو كان شخص مبتسم وبتاع ربنا ولا بيزعل من حد ولا بيزعل من حد".

شهداء كمين البرث يستحقون أعمالا فنية كثيرة

وأشار فايد إلى أنه حاول التواصل مع أهله ولكنه لم يستطع نفسيا مواجهة ذلك الموقف، وكانت لديه رهبة وتخوف من تقليب الأوجاع والأحزان لأهل الشهيد على فقدان ابنهم، ولكن زملاء الشهيد ممن يتواصلون مع أهله أكدوا له أن أهله سعداء للغاية وسعداء أنهم سيشاهدون شخصية ابنهم يتم تجسيدها في المسلسل.

وأكد فايد أن الشهيد مؤمن هو شهيد بطل، ويستحق مسلسلا كاملا، وكل مجند ممن استشهدوا بكمين البرث يستحق عملا فنيا سواء فيلم أو مسلسل خاص به، مشددا على أنه يشعر بالفخر والاعتزاز لتجسيده شخصية من هؤلاء الأبطال حتى ولو كانت مساحة الشخصية عدد من المشاهد المعدودة.

وتابع فايد أن الأجيال القادمة والشباب ممن لم يقضوا الخدمة العسكرية يجب أن يعرفوا جيدا عن هؤلاء الأبطال، وعن تضحياتهم ومعاناتهم "إحنا علشان نعيش ونخرج ونتفسح ونشتغل كانوا الأبطال دول بيعانوا وبيستحملوا كتير جدا علشانا، ناس بتصلي وبتقرأ قرآن ومنعزلين عن العالم وكل وسائل الترفيه وحتى الشبكة والإنترنت مفيش إحنا نايمين في البيت بأمان ودول سهرانين في أصعب الظروف يأمنونا"، مشيرا إلى أن فريق الممثلين عانوا كثيرا أثناء تصوير المسلسل لتوصيل الصورة قدر الإمكان.

مسلسل الاختيار أعطى فرصة للوجوه الشابة

ولفت فايد إلى أنه وحيد والديه ولم يقضِ خدمة عسكرية، ولكن تجربته مع المسلسل جعلته يقضي خدمة عسكرية حقيقية "صورنا في الصحراء تحت أشعة الشمس والملابس العسكرية وواقي الرصاص والخوذة والبيادة تهد جبل، شايلين حديد وماشيين في الرملة".

واستكمل فايد أن من أهم ميزات مسلسل الاختيار هو إعطاء الفرص للوجوه الشابةـ بالإضافة لمساندة الدولة لإنجاح المسلسل تكريما للشهداء الأبطال، مؤكدا أن الفنان أمير كرارة على المستوى الشخصي محبوب جدا وهو شخص محترم جدا "أمير كرارة متربي وابن ناس وتعب واجتهد وبيقدر يحتوي الفنانين الشباب الصاعد اللي معاه، وقالي إنت مجتهد وهيكون ليك شأن.. بيدينا طاقة ويحفزنا".

وعن المخرج بيتر ميمي، قال ميدو فايد: "أستاذ بيتر ميمي محترم جدا، وواعي ومثقف وبيحب الشباب وبيدلهم فرص وأتمنى أشتغل معاهم تاني وتالت"، موضحا أنه كان يشعر أنه المسلسل سينجح خصوصا بعد التعب والمجهود الذي بُذل بالمسلسل.

الفنان محمد فايد، الشهير بميدو فايد هو خريج سياحة وفنادق تخصص إرشاد سياحي ياباني، ودرس في أكاديمية الفنون 4 سنوات وعمل كمساعد مخرج وممثل وملقن بالمسرح، وغيرها من الخطوات في طريق التمثيل وعمل مع الفنان محمد صبحي 7، ومن أعمال الفنان ميدو فايد مسلسل "أرواح"، و"حارة اليهود"، و"رأس الغول"، و"طاقة القدر" و"كلبش 2" و"بنت القبائل".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.