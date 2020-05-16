بعد ظهوره بـ"الاختيار".. والد الشهيد "هرم": طلب الشهادة بعد رامي حسنين

ظهر في حلقة أمس من مسلسل الاختيار، شخصية الشهيد البطل العسكري محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم"، من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، ممن نالوا الشهادة في موقعة البرث 2017، الذي جسدها الفنان عصام السقا.

الشهيد البطل محمد محمود محسن، نال شرف الخدمة تحت قيادة بطلين كبيرين، هما الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين، والشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، الذي تولى قيادة الكتيبة 103، عقب استشهاد العقيد رامي حسنين.

وكان العقيد رامي حسنين، يحب الشهيد هرم كثيرا، ويعتمد عليه، وكان من رجاله المقربين، ويعجبه كثيرا قوته الجسمانية ولياقته العالية، ولذلك أطلق عليه لقب "هرم الصاعقة"، ومنذ أن أسماه رامي حسنين هذا الاسم، ونسي الشهيد محمد محمود محسن الاسم الذي اختاره له والديه، وأصبح اسمه "هرم"، ولا أحد يناديه سوى بـ"هرم".

وعقب استشهاد رامي حسنين، حزن "هرم" كثيرا على فراق قائده الذي كان يحبه كثيرا، ولكن بمجرد مجئ القائد منسي خلفا للقائد رامي حسنين، أعطى هرم ثقة كبيرة، واعتمد عليه كثيرا، وكان يثق به وأولاه اهتمام ورعاية كبيرة، لتفوقه وقوته.

الفنان عصام السقا يشبه الشهيد "هرم"

وقال محمود محسن، والد الشهيد هرم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مسلسل الاختيار يظهر للمشاهدين حقائق، ويقربهم من تفاصيل كانت غائبة عنهم، منذ فترات بعيدة، مؤكدا على أنه حينما شاهد شخص يجسد دور ابنه على الشاشة، ذكره بكل تفاصيل الشهيد، واختلطت المشاعر بين الفرح والحزن، حيث كانت هناك مشاعر فرح لسيرة ابني العطرة، والتطرق لتضحياته في عمل فني أمر عظيم، وكي يعي الجميع، أنه لولا تضحيات ابنه ورفاقه من الشهداء، لكنا الآن محتلين من الدواعش، ومشاعر الحزن كانت نظرا للمواجع والأحزان، لفقدان البطل.

وأكد والد الشهيد على أن الفنان عصام السقا، الذي جسد دور البطل هرم يشبه ابنه "جسمه قريب لهرم، وهو شخص في قمة الاحترام والأخلاق، وكلمني وتواصل معايا، وقال لي شرف ليا إني بعمل دور ابنك، وهو نجم محترم، ويستحق كل خير، وسألني عن تفاصيل عن هرم ومعاملته مع زملائه، وعلاقته بالشهيد أحمد منسي".

حكالي على استشهاد قائده رامي حسنين وكان نفسه يستشهد زيه

وشدد والد الشهيد، على أن الشهيد أحمد منسي كان يعامل نجله كأنه ابن له، وليس مجرد عسكري بالكتيبة، "ابني كان بيحكيلي.. كان في قمة الأدب والأخلاق، كان الأب والمعلم والقائد وصعب يتعوض تاني وكان بيدي لابني وضعه لأنه كان عسكري قوي وشجاع وبيأدي واجبه صح".

وكشف والد الشهيد، أن نجله حزن كثيرا على رحيل قائده الشهيد رامي حسنين، "كان زعلان جدا، وقالي يابابا أنا كنت في العربية اللي كانت بعد العقيد رامي وشوفنا العربية بتاعت القائد والعبوة بتنفجر فيها.. والله يابابا كان زماني معاه وأخدت الأفرول بتاعه وقعدت أقول صاحب الأفرول استشهد وياريتني أحصله.. دي موتة تشرف والله، وكان حزين عليه جدا، ماهو اللي سماه الهرم علشان قلبه كان جامد وبيطلع مع المداهمات وكان بيحبه جدا".

الشهيد المجند محمد محمود محسن، من مواليد قرية كفر النعيم، محافظة الدقهلية، وكان يبلغ من العمر 22 عاما، وقت الاستشهاد، وكانت خدمته العسكرية 3 سنوات، قضى منها عام مع الشهيد رامي حسنين، وعام مع الشهيد أحمد منسي، ثم نال الشهادة مع قائده الثاني بموقعة البرث.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.