آدم حفيد الجدة السيناوية في الاختيار: عرفت عن الجيش حاجات مكنتش أعرفها

"إيش هتاخدوا منا لقمة الخبز المبلولة كمان؟".. سؤال طرحه أحد أحفاد الجدة السيناوية التي تركها ابنها وانضم للجماعات الإرهابية، على القائد أحمد منسي، في ظلام ليلة من ليال الخدمة في سيناء، ضمن أحداث من مسلسل الاختيار، حيث دخل عليهم منسي لتفتيش البيت بحثًا عن الابن الإرهابي ليجد الجدة وأحفادها الصغار يجلوس على الأرض يستعدون للأكل أمامهم طبق به خبز مبلول من شدة الفقر، ووجه الطفل "عامر" هذا الكلام للمنسي بعد اعتقاده أنه جاء ليقتحم بيتهم، ليجيبه المنسي، "متخافش محدش هيأذيك أنت وأخواتك".

شخصية الطفل السيناوي عامر ضمن أحداث مسلسل الاختيار، حفيد الجدة السيناوية التي تسبب ابنها الإرهابي في استشهاد أحد أبطال الجيش بعد ارتدائه حزاما ناسفًا، يجسد دوره الطفل آدم كريم صلاح، والذي اعتبر مشاركته في أحداث الاختيار إضافة له ولموهبته في هذا السن الصغير، فهو وحسب وصفه لـ"الوطن" تعلم كثيرًا من توجيهات ونصائح الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي أثناء تصوير الأحداث.

التدريب على اللهجة السيناوية التي تحدث بها الطفل آدم صاحب الـ8 سنوات، في المشهد أمام الفنان أمير كرارة، استغرق يومًا واحدًا فقط، وبحسب وصف والدته، "اتعلم بسرعة وبعد تصوير المشهد الكل أعجب بيه والفنان أمير كرارة قالي هيبقى ممثل كويس اهتمي بيه".

الطفل آدم، سبق له التمثيل أمام الفنان أمير كرارة في مسلسل "كلبش 3" في رمضان الماضي، في دور"عطية ابن بروسلي"، إلا أنه وصف أن شخصية منسي التي جسدها كرارة في الاختيار هي الأقرب إلى قلبه.

وعلى المستوى الشخصي، استفاد آدم من مشاركته في مسلسل الاختيار باكتشاف أمور لم يكن على علم بها من قبل،"عرفت حاجات كتير عن الجيش وعن سيناء وإزاي الجيش بيحمينا من الإرهابيين".