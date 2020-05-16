أمطار وبرق ورعد على عدد من مراكز أسيوط

تعرض، منذ قليل، عدد من قرى ومدن محافظة أسيوط لسقوط أمطار خفيفةوبرق ورعد، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

ومن جانبه، أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها، أو زيادة فى سقوط أمطار.

ووجه محافظ أسيوط كافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية، والمغذيات البديلة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات المعنية بالمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع، إضافة إلى مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، وكذلك البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.