"الري" تتوقع سقوط أمطار خفيفة على الصعيد بدء من اليوم

قالت الدكتورة إيمان السيد، مدير المركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الري، إن المركز يتنبأ بسقوط أمطار خفيفة اليوم، على وسط الصعيد، بينما غدا ستكون الأمطار متوسطة قد تؤدي إلى سيول على المناطق الجبلية البحر الأحمر والصعيد قد تسقط أيضا على مناطق من سيناء.

وأضافت "السيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأمطار تسقط بشكل طبيعي في هذا الوقت من العام، متوقعة سقوط أمطار حتى نهاية مايو الجاري.

وتابعت مدير المركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الري: "عاوزة أطمن المواطنين أن الأمطار معتادة في هذا الوقت من العام في فصل الربيع اللي بيشهد فيه تقلبات، الأمطار خير لأنها بتجمع مياه".

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ في المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة في ضوء التنبؤات اليومية ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.