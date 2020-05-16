الحلقة 26 من مسلسل اللعبة.. مازو يفوز بالتحدي ويعيد الأموال المسروقة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل اللعبة، المذاع على قناة "MBC مصر"، أحداث تحدي جديد بين فريقي وسيم ومازو، في إطار اللعبة التي يتنافسا عليها بشكل متواصل.

التحدي الأخير كان حول سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أحد البنوك، ليستهدف الفريقين البنك ذاته، ويتصارعا على سرقة الأموال، قبل أن تحاصر الشرطة المكان.

ورغم محاصرة الشرطة للبنك، ينجح مازو في حصد مبلغ الـ2 مليون جنيه، بعدما رفض وسيم استكمال المشاركة في السرقة.

ينجح الفريقان في الهروب من قبضة الأمن، إلا أن مازو يقرر هو الآخر قبل الهروب أن يعيد الأموال إلى البنك ترضية لضميره، خاصة بعدما نجح بالفعل في الفوز بنقاط التحدي.

وفي نهاية الحلقة يتعرض وسيم للطرد من عمله بالفندق، بسبب كثرة أخطائه في العمل نتيجة تركيزه مع اللعبة.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.