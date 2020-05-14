الحلقة 24 من مسلسل اللعبة.. الشحات مبروك يقود فريق مازو للفوز

نجح فريق مازو في الفوز على فريق وسيم في تحدي التخسيس، بفضل تعاونهم مع بطل كمال الأجسام الشحات مبروك.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل اللعبة، ظهور الشحات مبروك كضيف شرف، حيث لجأ إليه مازو وفريقه من أجل الفوز بتحدي تخسيس 25 كيلو في 36 ساعة فقط.

في الجانب الآخر لجأ وسيم وفريقه إلى استشارة طبيبة تغذية من أجل إرشادهم للخطوات الصحيحة لإنقاص الوزن.

في النهاية ينجح فريق مازو في أن ينقص 25 كيلو في الوقت المحدد بفضل التدريبات القاسية التي يخضعون لها تحت إشراف الشحات مبروك، بينما يفاجأ وسيم وفريقه بأنهم زادوا 20 كيلو دفعة واحدة.

ويعرف وسيم سر هذه الزيادة المفاجئة، إذ يكتشف أن معاونيه في الفريق "بسيوني وشويكار" تحالفا مع مازو واتفقا معه على تناول الطعام بكثرة حتى يزدادا في الوزن ويتسببا في خسارة فريق وسيم.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.