الحلقة 25 من مسلسل اللعبة.. الشرطة تتفاوض مع وسيم ومازو

يسعى وسيم ومازو، لسرقة بنك من أجل الفوز بتحدي جديد من تحديات مسلسل اللعبة، المذاع على قناة "MBC مصر".

ويطرح الشخص المجهول الذي يدير اللعبة بينهما، تحدي جديد ينص على سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أي بنك من أجل الفوز بالتحدي، في الحلقة 25 من أحداث المسلسل.

يبدأ كلا الفريقان في وضع الخطة لاقتحام البنك المستهدف، قبل أن يفاجئ الثنائي أثناء عملية السرقة، بأنهما استهدفا البنك نفسه، ليبدأ الصراع بينهما.

وفي ظل صراعهما، تصل الشرطة التي تحاصر جميع البنك وتبدأ في التفاوض معهما.

مسلسل "اللعبة"

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.