الحلقة 23 من مسلسل اللعبة.. تحدي "تخسيس" بين وسيم ومازو

تشهد أحداث الحلقة 23 من مسلسل اللعبة، تحديًا جديدًا بين الثنائي وسيم ومازو، استمرارًا لمنافسات اللعبة، التي يخوضاها على مدار حلقات المسلسل الذي يذاع على قناة "MBC مصر".

وبعدما فاز "مازو" بالتحدي الأخير، يدخل الثنائي تحدي جديد، حول فوز الفريق الذي ينجح في تخسيس 25 كيلو إجمالًا من وزن أفراد الفريق كله، في 36 ساعة فقط.

يبدأ وسيم في استدعاء أفراد فريقه، وقياس أوزانهم وتنظيم عملية منع الأكل، بينما يواجه مازو صعوبات كبيرة في إقناع فريقه بالامتناع عن الأكل، بسبب رغبتهم في تناول الطعام.

في النهاية يرغم مازو أفراد فريقه على عدم تناول الطعام، بينما يذهب وسيم بأعضاء فريقه إلى طبيبة تخسيس، لترشدهم إلى كيفية تنقيص الوزن للفوز بالتحدي.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.