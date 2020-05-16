"كل سنة وحضرتك طيب".. البزاوي يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمود البزاوي، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80، عبر حسابه الخاص بتويتر.

وقال البزاوي: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ .. وزي ما دايما بقول عن الأستاذ في تمثيل تراچيدي، وفي تمثيل كوميدي، وفي عادل إمام.. كل سنة وحضرتك طيب".

وينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎

.‎تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.