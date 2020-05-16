أسرة "ليالينا 80" تنتهي من تصوير المسلسل كاملا

انتهي فريق مسلسل "ليالينا 80" للمخرح أحمد صالح، من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، وهو العمل الذي يتم عرضه في السباق الرمضاني الحالي، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال عرض حلقاته على الشاشة، حسبما أكد مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح لـ"الوطن".

تدور الأحداث في الثمانينات حول حياة هشام، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته جميلة مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هاجر الشرنوبى، منة عرفة، نورهان، سارة التونسى، هشام الشاذلى، صبرى عبد المنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، أمينة مغربى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.