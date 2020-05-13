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لأول مرة في الدراما.. إياد نصار بشخصية "المسيخ الدجال" في "النهاية"

كتب:

خالد فرج
06:50 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
إياد نصار

إياد نصار

يفاجئ الفنان الأردني إياد نصار جمهوره بالظهور كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" للمخرج ياسر سامي، وبطولة الفنان يوسف الشريف.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن نصار يظهر بشخصية "المسيخ الدجال" لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

وفي السياق ذاته، أوشك الشريف على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "النهاية"، حيث من المفترض أن ينتهي منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة "النهاية" عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمد جمعة، سوسن بدر، محمود الليثي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو سمير عاطف.