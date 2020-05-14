مسلسل ليالينا 80 الحلقة 20.. الاعتداء على ابنة إياد نصار

تم خطبة بدرية "نهى عابدين" على "مرتضى" محمد علي رزق، في الحلقة العشرين من مسلسل ليالينا ٨٠، وذلك بعد أيام من تخطيط بدرية لذلك وتسببها في طلاقه لزوجته.

اتشبكت "رقية" صابرين، في الحلقة مع بدرية بعد أن نصحتها بالابتعاد عنه وعدم التسبب في خراب بيته، ولكنها لم تستمع لها وتطاولت عليها في الكلام، مما جعل صابرين تترك المنزل وتتمنى لصديقتها أن تعينها على أختها "بدرية".

اشتباك رقية مع بدرية لم يثنها عن حضور خطوبتها رغم محاولات أبنائها من منعها ولكنها أخبرتهم بأنها تقف بجانب صديقتها مثلما وقفت معها في خطوبة ابنتها "فاطمة".

في نهاية الحلقة اقتحم من يتعامل معهم "هشام" إياد نصار، المنزل وحاولوا خطف ابنته جميلة "هاجر الشرنوبي"، ليساوموا أبيها عليها وتتحايل عليهم والدتها "مريم" غادة عادل، بأن يتركوها، ولكنهم قالوا إنهم لن يتركوها حتى تخبرهم بمكان زوجها لتقسم لهم بأنها لا تعرف مكانه.

مسلسل ليالينا 80

يعرض المسلسل حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.