رزان مغربي عن نادية الجندي: لو فتحتم كتب التاريخ تلاقوا اسمها بأول صفحة

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا ويعرض على فضائية Mbc masr.

وقالت الفنانة رزان مغربي في تقديمها نادية الجندي، "لو فتحتم كتب التاريخ هتلاقوا اسمها في أول صفحة، ولو فتحتوا كتب الجغرافيا هتلاقوا اسمها GBS اللي مشيت عليه كل فنانات العالم العربي اللي جم بعدها، كتبوا لها الإمبراطورة، عصر القوة، جبروت امرأة، امرأة هزت عرش مصر".

وتابعت، "معانا أكتر ست ضحت علشان مصر واللي قالولها خالتي بتسلم عليكي، نجمة الجماهير نادية الجندي".

واستقبلتها رزان مغربي بكلمة "مولاتي يا قمر"، وتصافحا معا وتعانقا، وقالت الجندي: "رمضان كريم عليكم جميعا والأمة العربية وإن شاء الله سنة جميلة وبدون أي مشاكل وبسكر زيادة، وبرنامج "أغلب السقا" جميل ومختلف، وأول مرة أشارك في برنامج مسابقات في حياتي، وسعيدة إني هعمل حاجة جديدة وغريبة وجريئة معاكي وحبيب قلبي أحمد السقا".

وأضافت رزان، "جبناكي بنستنجد بيكي، كل الشخصيات اللي بتعمليها في أفلامك الرائعة وبطولتك المطلقة والأفيهات والكهرباء والتعذيب والعدو الصهيوني وكل حاجة هنستعملهم ضد أحمد السقا، لأني جبتله من الآخر وجبت نادية الجندي، أجيبله مين تاني"، لترد الأخيرة "ماهو محدش بيقدر على السقا لكن هطلب من ربنا إني أغلبه".