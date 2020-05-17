"رمضان نايتس" في البيت: مش مهم تخرج.. المهم تستمتع

غابت ليالى رمضان التى ينتظرها الشباب من العام للعام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كانوا يقضون ما أُطلق عليه «رمضان نايتس» فى الضحك والغناء ولقاء الأصدقاء وتناول السحور الجماعى، لكن بعد انتشار وباء كورونا، تحولت الليالى المضيئة إلى حفلات أون لاين، يحاول البعض بها تعويض غياب اللمة.

ما يفسده «كورونا» يصلحه «رمضان نايتس أونلاين»، هكذا حاولت المغنية دعاء السباعى، واحدة من المشاركين فى برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمى» فى موسمه العاشر، التغلب على الظروف الراهنة بإطلاق حفلة غنائية تحت عنوان «رمضان نايتس» على موقع «فيس بوك»: «تحمست للفكرة كثيراً، لأنها تساعد الناس على الشعور بأجواء رمضان المستمرة عبر عشرات السنين، والتى صارت بالنسبة لنا عادات بمجرد أن نمارسها نشعر برمضان، وفى السنوات الأخيرة أصبحت (رمضان نايتس) أحد الطقوس الشهيرة فى الشهر الكريم، وهى الشكل العصرى لجلسات الغناء العربى، التى كان يقبل عليها أجدادنا قديماً، لكنها الآن صارت تتم بشكل عصرى، داخل المطاعم والمقاهى، والمسارح الغنائية».

مجموعة من الأغانى العربية والأجنبية، شاركت بها «دعاء» مستخدمى «فيس بوك»، وحاولت إضفاء طابع البهجة من خلال استخدام بعض المستلزمات المنزلية كأدوات موسيقية: «فكرة الغناء عبر «فيس بوك» لم تكن غريبة علىّ، فمنذ فرض الحظر وأنا أقدم مقاطع غنائية للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بل قدّمت إحدى الأغنيات الأجنبية من المنزل مع الموسيقى علاء الوردى».

بدأت حفلة «دعاء» فى التاسعة مساءً، وحرصت على التنويع بين الأغانى المصرية القديمة التراثية، والأغانى الأجنبية الحديثة، وكان هناك تشجيع ومشاركة من المشاهدين من خلال التعليقات أو حتى من خلال طلبات أغانٍ معينة: «الحفلة بالنسبة لى كانت شىء ملهم، وكل ما أتمناه أن أساعد الناس فعلاً على تجاوز مشاعر الحزن والخوف نتيجة العزلة فى المنزل».

أحمد أبوزهرة، شاب عشرينى، شهير باسم «فيتو»، قرر إحياء «رمضان نايتس» بطريقة رياضية، من خلال تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف جمع الشباب لمشاهدة المباريات الرياضية المفضلة لهم، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الإلكترونية وعلى رأسها «بوبجى»، و«فيفا»: «اعتدت خلال رمضان على الاجتماع مع أصدقائى دوماً لمشاهدة المباريات الرياضية فى الدورى الإنجليزى أو الإيطالى، ثم المنافسة فى الألعاب الإلكترونية المختلفة، لكن هذا العام كان الخروج خلال الحظر صعباً، فأسست قناة على «يوتيوب»، ثم صفحة على «فيس بوك»، أعرض فيها الألعاب الإلكترونية التى ألعبها لايف، وأطلب من الشباب مشاركتى، وأطلقت عليها رمضان نايتس رياضة، وكانت المفاجأة بالنسبة أن هناك شباباً من العرب أقبلوا على مشاركتى فى اللعب وليس من المصريين فقط».