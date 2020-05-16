1747 طالبا بالثاني الثانوي يؤدون امتحاني الغد بالوادي الجديد

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الاحد، امتحان مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبه الأدبية، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بحسب الجدول المحدد للمحافظة.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالودي الجديد، إن المديرية أنشأت غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي بمادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبه الأدبية.

وأوضح أن نحو 1747 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات غدًا بجميع المدارس على مستوى محافظة الوادي الجديد، أما طلاب الدمج والمنازل فلهم مشروعات بحثية، طبقًا لتعليمات الوزارة، داخل منازلهم.

وأضاف "ميرغني"، أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة الصباحية المخصصة للمحافظة، على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله، مشددًا على توفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، كما أكد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.