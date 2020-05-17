فيديو.. الشيخ ينفي منع هيكل من دخول التلفزيون في عهد مبارك: كلام غلط

علق المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق على ما تردد بشأن منع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل من دخول مبنى التليفزيون المصري في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، "الكلام ده غلط لأن أي حد مصري وذو قيمة ليه ميدخولش تليفزيون بلده؟.. وكان ليه حادثة واحدة مع هيكل وهي إجراء التلفزيون المصري معه حديث، وحينما تم هذا الحديث لم يتم إذاعته".

وأضاف "الشيخ" خلال حديثه مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكتشف إبراهيم عيسى كمقدم برامج ولم يقدمه قبل الثورة "إبراهيم عيسى ظهر قبل الثورة بكتير جدًا، وكانوا مجموعة من الصحفيين راهنت على تقديمهم كنجوم من الصحافة وهم وائل الإبراشي ومحمود سعد، وفي سنة واحدة طلعنا حوالي 6 لحد دلوقتي، وللأسف محدش كمل في إكتشاف المواهب".

وشدد الشيخ على أن نظام الأقدمية في ماسبيرو هو سبب فشل أي خطة تطوير، وهو أخطر شئ يدمر أي مؤسسة بها إبداع "لو بإيدي النهاردة القرار هخلي كل قيادات ماسبيرو شباب، وهستفيد من الكوادر القديمة، ولكن آن الآوان لإفساح المجال للأكثر مجالا وانفتاحًا".

وأشار الشيخ إلى أنه لايوجد إعلام بدون ثقافة ويجب البحث عن الثقافة، "مش كل الشباب متابع اللي بيحصل، والجيل الجديد الإعلام الحالي اللي أبعدهم عن القيم".