مديرة "باستير": توافر لقاح كورونا في الأسواق خلال عام ونصف

تحدثت الدكتورة نيبال دهبة، المدير الإقليمي لشركة باستير بمصر والسودان وإريتريا، حول التجارب السريرية التي تقوم بها شركتها في لقاح محتمل لفيروس كورونا.

وأوضحت دهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنهم استطاعوا عبر شراكة كبيرة مع كبرى شركات متخصصة من فك شفرة فيروس كورونا المستجد جينياً وبالتالي هذه القاعدة التي سيعتمد عليها اللقاح المقترح.

وأشارت إلى فيروس كورونا يعتمد على نسف خلايا البروتين الآدمية وبالتالي عند مهاجمة الفيروس للإنسان لن يجد الخلية التي سيعتمد عليها في عملية الهجوم، لافتة إلى أنه بذلك يتم حماية الخلية الإنسانية، موضحة أنها تتوقع نتائج مبهرة للقاح الجديد، كاشفة أن شراكتها مع كبرى المؤسسات الطبية يأتي في إطار سرعة الإنجاز وتغطية احتياجات العالم والذي يقدر عدد السكان بنحو 7 مليارات نسمة ولن تتمكن شركة بمفردها مهمها كانت قدرتها حتى لو خصصت كافة خطوط الإنتاج لهذا الغرض من تغطية احتياجات العالم.

وكشفت دهبة أن التجارب السريريرية ستبدأ خلال أسابيع وتحديداً في النصف الثاني من عام 2020 متوقعة وجود اللقاح في الأسواق خلال فترة تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن اكتشاف لقاح لا يمكن أن يتم خلال أسابيع، مشددة على أن الفترة المحددة سريعة جداً لأنه في العادي وفي الظروف المعتادة فإن اكتشاف لقاح قد يستغرق عدة أعوام قد تصل إلى عشرة أعوام، مؤكدة أن اللقاح سيتم توزيعه على العالم أجمع ولن يكون هناك أولوية لدولة على دولة أخرى.