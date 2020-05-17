11 يونيو.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات "دار مصر" السكنية

طرحت وزارة الإسكان، 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، ويعد يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر.

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان، يستمر التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

ويتمّ سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، مع التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وتتيح كراسة الشروط المنشورة على موقع بنك الإسكان والتعمير شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد.

ويلتزم العميل بتحويل 50 ألف جنيه مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـدفعة واحدة وغير مجزأةـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تمّ الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق‪ "ACH"‬، أو سويفت (سويفت كود‪ HDBKEGCAXXX)‬، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة‪ sms ‬تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى‪ (hdb-reservation@hdb-egy.com).‬