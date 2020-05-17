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إجراءات الهيئات القضائية لعودة العمل بالمحاكم بعد العيد: ابتعاد وكمامة

في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا

كتب:

أحمد ربيع
05:02 ص | الأحد 17 مايو 2020
إجراءات احترازية داخل وزارة العدل لمواجهة كورونا

إجراءات احترازية داخل وزارة العدل لمواجهة كورونا

اتخذت الهيئات القضائية عددًا من الإجراءات لعودة المحاكم تدريجيا بعد عيد الفطرالمبارك، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وتضمنت تلك الإجراءات ما يلي:

- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

- الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

- إلزام القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين بارتداء الكمامات.

- إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

- العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا حفاظا على مصالح المواطنين.

- تقليل العمالة وتجزئة ميعاد الحضور والإنصراف للعاملين على دفعات منعا للتزاحم في أثناء الحضور والانصراف.

- استكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

- إنشاء إدارة للتحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية.