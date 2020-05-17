إجراءات الهيئات القضائية لعودة العمل بالمحاكم بعد العيد: ابتعاد وكمامة

اتخذت الهيئات القضائية عددًا من الإجراءات لعودة المحاكم تدريجيا بعد عيد الفطرالمبارك، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وتضمنت تلك الإجراءات ما يلي:

- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

- الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

- إلزام القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين بارتداء الكمامات.

- إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

- العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا حفاظا على مصالح المواطنين.

- تقليل العمالة وتجزئة ميعاد الحضور والإنصراف للعاملين على دفعات منعا للتزاحم في أثناء الحضور والانصراف.

- استكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

- إنشاء إدارة للتحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية.