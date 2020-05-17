إجراءات الهيئات القضائية لعودة العمل بالمحاكم بعد العيد: ابتعاد وكمامة
في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا
كتب:
أحمد ربيع
05:02 ص | الأحد 17 مايو 2020
اتخذت الهيئات القضائية عددًا من الإجراءات لعودة المحاكم تدريجيا بعد عيد الفطرالمبارك، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وتضمنت تلك الإجراءات ما يلي:
- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.
- الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
- إلزام القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين بارتداء الكمامات.
- إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
- العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا حفاظا على مصالح المواطنين.
- تقليل العمالة وتجزئة ميعاد الحضور والإنصراف للعاملين على دفعات منعا للتزاحم في أثناء الحضور والانصراف.
- استكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
- إنشاء إدارة للتحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية.