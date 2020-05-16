المدينة الجامعية بالمنيا تستعد لاستقبال العائدين من الخارج
كتب:
اسلام فهمي
11:30 م | السبت 16 مايو 2020
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا مراحل التجهيز بعدد من مباني المدينة الجامعية، تمهيدًا لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعدد من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا.
تفقد المحافظ، الغرف المجهزة بجميع المباني المخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك إجراء أعمال التطهير وتعقيم لكافة المباني لتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، تخصيص 4 مباني من المدينة الجامعية، مشيرًا إلى الاستعدادات التامة لاستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل.
وأكد جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العالقين من الخارج، وتقديم لهم كافة الخدمات بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة.
ووجه المحافظ، مسؤول التضامن بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم.