المدينة الجامعية بالمنيا تستعد لاستقبال العائدين من الخارج

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا مراحل التجهيز بعدد من مباني المدينة الجامعية، تمهيدًا لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعدد من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا.

تفقد المحافظ، الغرف المجهزة بجميع المباني المخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك إجراء أعمال التطهير وتعقيم لكافة المباني لتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، تخصيص 4 مباني من المدينة الجامعية، مشيرًا إلى الاستعدادات التامة لاستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل.

وأكد جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العالقين من الخارج، وتقديم لهم كافة الخدمات بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة.

ووجه المحافظ، مسؤول التضامن بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم.