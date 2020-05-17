آخرها تعميم ارتداء الكمامة.. خطة جامعة أسيوط لمجابهة كورونا

أصدر اليوم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعميم ارتداء الكمامة على كل المتواجدين داخل الجامعة، واعتبار ارتدائها شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي بدءًا من غد الأحد.

وقرر "الجمال" منع أي فرد من الدخول من بوابات الجامعة الرئيسية، حال عدم التزامه بذلك.

"الوطن" تبرز في النقاط التالية إجراءات جامعة أسيوط للوقاية من فيروس كورونا..

1- أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار العمل داخل كافة قطاعات الجامعة وتكاتف الجهود من أجل دعم الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل صد هجوم فيروس كورونا المستجد وتنسيق العمل بين كافة الجهات من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

2- وضعت الجامعة خطة على رأس أولوياتها هادفها الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد ، والعمل على توفير لهم سبل الحماية والوقاية تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم وفى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

3- تغيير نظم الدراسة المعتاد الى البديل الإلكتروني والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وآليات التعليم عن بعد في مواصلة مسيرة التعلم والمعرفة في مختلف التخصصات.

4- تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف

5- شاركت جامعة أسيوط بثلاثة أبحاث علمية ساهمت فى إعلان مصر الأولى عربياً وأفريقيا فى إجراء التجارب الإكلينيكية لمجابهة فيروس كورونا

6- رفع كفاءة المدينة الجامعية وتهيأتها لإقامة الأطقم الطبية بعد انتهاء عملهم بمستشفيات العزل

7- تخصيص مستشفى الراجحى الجامعة كمستشفى عزل مصابى كورونا

8- أنتجت جامعة أسيوط أول مسلسل كرتونى بعنوان "ميزو يتحدى الكورونا" وذلك على القناة الرسمية للجامعة على اليوتيوب ضمن حملتها المجتمعية الموسعة والهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر فيروس كورونا وأهم سبل الوقاية منه

9- مشاركة كتائب من أطباء مستشفيات جامعة أسيوط في العمل بمستشقيات العزل بإسنا وأبو تيج

10- أنشأت مؤسسة 2020 نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية كما دفعت بعدد من المتطوعين من بين طلاب الجامعة ومن خارجها في أعمال تطهير وتعقيم مباني ومنشآت الجامعة وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لدعم خطة الجامعة الوقائية لمنع انتشار الفيروس ، إلى جانب مساهمتها فى تطهير وتعقيم حرم مستشفيات أسيوط الجامعية ، والحرص على الحفاظ على سير العمل داخل نقطة الإنتاج وفق المعايير الوقائية الخاصة بذلك.

11- أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تم تحديدها سابقاً لحماية صحة كافة المنتسبين للجامعة وذلك وفق ما تم إعلانه من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير بيئة آمنة وصحية لكافة المتواجدين بها .