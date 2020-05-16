بدءا من غد.. ارتداء الكمامة شرط لدخول جامعة أسيوط 

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعميم ارتداء الكمامة على كل المتواجدين داخل الجامعة، واعتبار ارتدائها شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي بدءًا من غد الأحد.

وقرر "الجمال" منع أي فرد من الدخول من بوابات الجامعة الرئيسية، حال عدم التزامه بذلك.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن قراره يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع الفيروس.

وأوضح " الجمال" انه سيجرى تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة، وذلك تيسيرًا على الأفراد، والمقرر أن تغطى الحرم الجامعي بالكامل، وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، والتي قامت بأخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي.

وأضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر، أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 آلاف كمامة يوميًا وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، وهى كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها.