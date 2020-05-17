عزل قها تتغزل في "شيماء": طبيبة بقلب ملاك

"طبيبة بقلب ملاك".. هكذا وصفت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي الدكتورة شيماء توفيق المدرس المساعد للأمراض الصدرية بمستشفى بنها الجامعي.

وذكرت المستشفى في بيان لها على موقع "فيس بوك"، أن الطبيبة الشابه تطوعت للعمل في مستشفى قها للحجر الصحي مع الفريق الطبي الرابع، وتركت أولادها وأسرتها وتوكلت على ربها مدركة حجم المسؤولية، وأهمية دور المنظومة الطبية كحائط صد للدفاع عن الوطن وصحته وأمنه الاجتماعي.

وأضافت المستشفى، أن الطبيبة شيماء صاحبة التخصص الدقيق والدور الأهم في منظومة العزل ومتابعة تحسن الحالات، تقوم بعملها كطبيب أمراض صدرية وتتابع وتعالج أي مضاعفات، إلى جانب متابعة الأشعات والمقطعيات للحالات.

وبحسب المستشفى، تقوم "شيماء" بدور إضافي لها كطبيب ومعالج نفسي للحالات بلباقتها وطول بالها، وحسن استماعها، وخلق حالة من الود والبهجة مع المريض، ما يدل على أنها نموذج مشرف ومجتهد يعكس صورة حضارية لمصر الجميلة.