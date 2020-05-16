عزل قها تعلن خروج مسن عمره 86 عاما.. وارتفاع عدد المتعافين إلى 188

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، تعافي الحاج محمد عبدالرحمن، 86 عاما، اليوم، وذلك بعد سلبية التحاليل له مرتيين متتاليين، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 188 متعافيا.

وعبر المستشفى عن سعادته بخروج الحالة الجديدة التي تعد ثاني أكبر مسن، يتلقي العلاج به ويخرج سليما معافا.

وقال المستشفى في بيان له على صفحته بـ "فيس بوك"، رغم الألم دوما هناك بشرى".

وقالت الدكتورة سعاد حتاته، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إنه بتعافي حالة الحاج عبدالرحمن، يصل عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 188 شخصا"، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق.

وأضافت "حتاته"، أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية فيما يحصل المصابون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.

كما وجه المستشفى التهنئة إلى إحدى المتعافيات وتدعى "ريهام"، والتي خرجت بالأمس، وهي حامل في الشهر السادس، وقال المستشفى في بيان له "رغم معاناتها مع الحمل وقلقها وخوفها نتيجة أن الحوامل هن الأكثر عرضة للمضاعفات مع كبار السن، إلا أن وجودها في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا، كان يحتم علينا وجود فريق متكامل من أطباء النساء والباطنة والصدرية لمتابعة حالتها ومعهم فريق تمريض كفء، لمتابعتها والدعم النفسي لها مبروك الشفاء وحمدا لله على سلامتك ولسه الأمل موجود".