عزل قها: جائحة كورونا كشفت أصالة معدن المرأة المصرية

وجه مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرضي كورونا، التحية للمرأة المصرية، مشيرا في بيان له على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن جائحة الكورونا أثبتت بحق أن المرأة المصرية لها مواقف وبطولات ودوما هي الرافعة الأساسية لنهوض الوطن وما نراه من الطبيبات والممرضات يعد شيئا بسيطا من أعمال البطولات والتضحيات الكبيرة.

وأضاف بيان المستشفى أن للطبيبات مهام شاقة والكثير منهن يتقدم الصفوف ويشارك بهمة ونشاط في علاج ومتابعة الحالات، بعد أن تركن أسرهن وعائلاتهن وتحملن في سبيل ذلك المخاطر.

وأشار بيان المستشفى إلى جهود الطبيبة "سماح غنية"، أخصائي الحميات والأمراض المتوطنة بمستشفى شبين القناطر، التي التحقت بمستشفى قها للحجر الصحي، إيمانا بدور الطبيبة المصرية ورغبة في المشاركة في هذا العمل الجماعي لخدمة ورعاية وعلاج أهلنا الأحباب والوقوف مع الوطن في لحظات فارقة.

وأضاف المستشفى أن الطبيبة "سماح" لم تبالي بالمخاطر والبعد عن الأهل والأحباب فتلك رسالة إنسانية سامية، وذلك العمل سيكتب في التاريخ بأن الطبيبة والممرضة المصرية، هن فخر الأجيال وأيقونة العمل ولهن منا كل الاحترام والتقدير.