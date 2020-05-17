إيمان الحصري: إيطاليا الأكثر وفيات بكورونا تتجه لإعادة الحياة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن عددًا من الدول تسعى لإعادة الحياة فيها مرة أخرى بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنها إيطاليا وألمانيا.

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن دولة إيطاليا كانت شاهدة على أكبر نسبة وفيات وإصابات بفيروس كورونا، وبالرغم من ذلك قررت القيادة السياسية فيها إعادة الحياة إلى طبيعتها مع تناقص أعداد الإصابات والوفيات، موضحة أن فيروس كورونا سيظل جزءًا من الحياة، ويجب على كافة الأشخاص أن يتخذوا احتياطاتهم حتى لا يصابوا بالفيروس.

وأكدت أن هناك عددًا من المواطنين لم يخرجوا من منازلهم منذ أكثر من شهرين، وآخرين يأخذون أزمة كورونا باستهانه شديدة: "الناس دي لسة شايفة إن الموضوع مجرد كلام".