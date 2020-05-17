كورونا يصيب أسرة كاملة والوالد يرحل بدون جنازة: احتسبناه شهيدا

حكت رباب فتحى المصابة بفيروس كورونا، تفاصيل المأساة التي عاشتها أسرتها بسبب إصابة أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رباب فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها متواجدة داخل الحجر الصحى بأسيوط، وإن والدها توفي في مستشفى عزل المنيا، ولم تتمكن الأسرة من تشييع جنازته، كونهم جميعاً في مستشفيات العزل المتفرقة بعدد من المحافظات.

وأوضحت رباب فتحي أن والدها أصيب بفيروس كورونا فى بداية شهر رمضان ولكن الطبيب شخصه على أنه دور برد عادى، ولكن عندما تدهورت حالته وأجريت له مسحة تبين إصابته مضيفة أنها ظهرت عليها الأعراض وشقيقها وتم نقلهما إلى أسيوط، وذهب والدها إلى محافظة المنيا، فيما نقلت والدتها إلى مستشفى عزل بنى سويف.

وتابعت: "كان نفسى أكون جنب والدى.. ولكن ربنا بعدنا عنه علشان منشفش ألمه.. هو منتظرنا فى مكان أجمل من اللى إحنا فيه بكتير..احتسبناه شهيداً عند الله سبحانه وتعالى".

وحذرت رباب فتحي من أن هناك أرواحا ستزهق بسبب فيروس كورونا، لاستهتار البعض من المواطنين بخطورة الفيروس القاتل، وبسبب التشخيص الخاطئ من قبل الأطباء فى بداية ظهور الفيروس على المصابين.