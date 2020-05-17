الديهي: الرهان على وعي المواطنين في أزمة كورونا لم يكن في محله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرهان على وعي المواطنين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لم يكن في محله، فالكثير من المواطنين غير مستوعبين لخطورة الازمة، فضلًا عن أن الأمر جلل وصعب، "لازم نعيش ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية للوقاية من كورونا وفقًا لتعليمات منظمات الصحة العالمية ووزارة الصحة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "لو قفلنا هنموت من الجوع ولو اشتغلنا وعشنا بحرية بدون إجراءات احترازية هنموت من المرض، فعلينا أن نعمل بالتوازي مع اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحين الوصول لعلاج لكورونا، ومن يحاول الخروج عن هذا الإطار لا يلوم إلا نفسه".

وتابع: "حد يقولي مش عندي فلوس اشتري كمامة، وعنده فلوس يشترى سجاير، لو مش معاك فلوس تشتري كمامة اقعد في بيتكم متخرجش، برتوكول التعايش مع كورونا هيتنفذ هيتنفذ، رغم إنه مش عاجب بعض الناس".