"عزل قها" توجه رسالة لممرضة مصابة بكورونا: عرفناكي بطلة صاحبة همة

كشفت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي، تفاصيل إصابة الممرضة أميرة سند إحدى أعضاء الفريق الطبي الثاني لمكافحة فيروس كورونا بالفيروس.

وقالت المستشفى، إن التحاليل أثبتت انتقال الفيروس للممرضة، والتي نُقلت للمستشفى لبدء العلاج.

ووجهت المستشفي رسالة دعم للممرضة المصابة في بيان علي الصفحة الرسمية بـ"فيس بوك" جاء فيها "عرفناكي بطلة صاحبة همة ونشاط ومخلصة لعملك ولزملائك، مشاركتك كانت فعالة وأثرك واضح في الفريق الطبي الثاني، حيث كنت بمثابة الأخت للجميع، تساعدين المرضى وزميلاتك ولا تبخلين باي شيء".

وأضافت المستشفى، أن "أميرة" مصابة ومريضة الآن، وتحتاج الدعاء لها وهي بين أخوتها وزملائها وأسرتها الكبيرة بالحجر.

وألمحت المستشفى في بيانها إلى أن فريق العمل على ثقة في "أميرة"، وبقوتها وصمودها وعزيمتها ستنتصر على الفيروس في أقرب وقت، وسترجع بقوة لمكانها الشاغر في مواجهة كورونا ضمن فريق التمريض.