شهيد الشهامة بالعريش.. بلطجية قتلوا "عبدالله" أثناء حمايته رجلا مكفوفا

كشف بعض الأهالي وأقارب المجني عليه عبدالله الأخرسي تفاصيل الحادث الذي تسبب في وفاته في منطقة العريش شمال سيناء، على يد عدد من المتهمين الذين ألقي القبض على بعضهم اليوم وأحيلوا للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وتبين أن بعض البلطجية اعتادوا مصاحبة فتيات أمام سكن الأهالي في منطقة أبو صقل، ولذلك اعترض الشباب في المنطقة ووقعت مشاجرة بين الطرفين.

وذكر الأهالي أن المتهمين هاجموا وكان المجني عليه حينها يجلس بجوار رجل كفيف كبير في السن، واعتدى المتهمون على البيوت والرجل الكفيف فحاول المجني عليه حمايته وتلقى إحدى الضربات بدلا منه تسببت في قطع أوتار وأوردة يده ثم انهالوا عليه ضربا قبل أن يفروا هاربين.

بعد نقل عبدالله للمستشفى حاول الأطباء إنقاذه لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وأوضح الأهالي أن عائلة المجني عليه تتمتع بسمعة حسنة وأنه كان يتيم الأب وعمه هو من تولى تربيته.

وأعلنت النيابة العامة أن النائب العام يتابع سير التحقيقات في القضية لإنجازها ومحاكمة المتهمين فيها.