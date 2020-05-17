قبل 32 عاما.. "الواد سيد الشغال" يحارب التطرف في أسيوط (فيديو)

في صيف عام 1988، قرر الزعيم عادل إمام، الذي يحل اليوم عيد ميلاده، تقديم عرضه المسرحي "الواد سيد الشغال" لجماهير محافظة أسيوط لمدة يومين مجانًا، على أن يخصص دخله لصالح النشاط المسرحي لعاصمة صعيد مصر، في موقف بطولي لا يصدر إلا من فنان حقيقي بمواجهة الفكر المتطرف.

تعود القصة، لتضامن الزعيم مع فرقة مغمورة من هواة المسرح أسسها شباب في قرية "كودية الإسلام"، اعتبرتهم الجماعات المتطرفة من أهل الكفر والعصيان والفسوق وحاولوا منعهم من تقديم عرضهم المسرحي بالقوة وردعهم باستخدام الجنازير والسنج فسقط ومات شهيدان للفن وأصيب آخرون.

لذا قرر الزعيم تقديم عرضه المسرحي وسط تضامن ودعم وحماس من جموع المثقفين والمبدعين، الذين رأوا فيما فعل انتصارًا للفن على الإرهاب.

والمسرحية تدور حول شخصية "سيد" الذي يهرب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين، ويتوجه للاحتماء لدى خاله الطباخ الذي يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء، ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا، لكن يتمّ طلاق ابنة الثري صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتمّ اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل.

واحتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الـ80، بطرح أغنية خاصة له، وهي من فكرة يسري الفخراني، وغناء محمد كيلاني، وألحان أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي وتوزيع هاني ربيع.

https://www.facebook.com/yahia.hosny.79/videos/133676854288857/

يُذكر أنَّ عادل إمام يشارك في موسم رمضان بمسلسل "فلانتينو"، والذي تدور أحداثه حول شخصية "نور عبدالمجيد" الشهير بـ"فلانتينو" والذي يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎