الديهي: تركيا مقبلة على إفلاس وانقلاب.. وأردوغان يحاول إخفاء الأمر

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن أن تركيا مقبلة على حرب أهلية بسبب الحديث عن الانقلاب في تركيا، لافتاً إلى أن القصة بدأت برؤية أو حلم لأحد المشايخ التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الديهي، خلال حواره في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أن الشيخ التركي أحمد محمود أونلو، المعروف بجوبلي أحمد، وهو أحد شيوخ نظام العدالة والتنمية، تنبأ بحدوث انقلاب جديد في تركيا.

حيث قال خلال أحد البرامج، إنه رأى حلما منذ 6 أو 7 شهور، وبحسب هذا الحلم، فإنه سيكون هناك خطر حدوث انقلاب آخر، وسيكون انقلاباً عسكريا.

وتابع، "رأيت عدة أحلام بعد انقلاب يوليو عام 2016، وحسب تلك الأحلام فإنه سيكون هناك خطر حدوث انقلاب عسكري، رأيت أنه تم إيقافي وسألوا عن هويتي، وكان هناك حظر تجوال، ليحفظنا الله".

واستكمل الديهي، أن ما حدث مع شيخ أردوغان هو ما حدث مع محمد مرسي في مصر، حيث ادعاء الشيخ جمال عبدالهادي، أحد عناصر الجماعة، بأن أحد الصالحين في المدينة المنورة بالسعودية، بشره أنه شاهد "سيدنا جبريل" في ميدان رابعة العدوية، يعمل على تثبيت المعتصمين في رابعة.

وأذاع فيديو لصحفي تركي قال خلاله "سنسيل دماء الملايين إذا فكرتم في الثورة على الرئيس"، مشيراً إلى أن هذا هو نفس تصريح صفوت حجازي الذي قال فيه إن "محمد مرسي خط أحمر واللي هيرشه بالماية هنرشه بالدم".

وأكد، أن تركيا الآن مقدمة على إفلاس حقيقي، ويحاول التغطية على ذلك باتهام حزب الشعب الجمهوري بالتخطيط للانقلاب عليه.