بعد ظهوره بـ"الاختيار".. والد الشهيد ماسة: رتب لخطوبته آخر مكالمة بينا

"ماسة وقلبه ماسة"، هكذا يتم وصف الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة"، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وأحد شهداء حادث كمين البرث، وكان ممن رافقوا قائدهم الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي لجنات الخلد والنعيم يوم 7/7/2017.

الشهيد البطل ماسة وتعدد مواهبه بين الرسم والنقش

الشهيد البطل الرقيب ماسة اشتهر بابتسامته الجميلة وملامحه الطفولية البريئة، وكان يحب الرسم كثيرا وكان فنانا موهوبا وله رسومات رائعة، وكانت له أجندة خاصة يكتب على صفحاتها خواطره ويملؤها بالرسومات والنقوش، ولكن هذه الأجندة امتلأت بجملة تكررت على صفحات الأجندة، وهي "خاني صاحبي وراح ومات قبل مني"، حيث كانت هذه الجملة عتاب لأحد أصدقائه سبقه للشهادة، ولكنه لم يكن يعلم أنه سوف يترك أصدقاءه أيضا وأنهم سيوجهون له كلمات اللوم والعتاب أيضا لتركه لهم.

"ماسة" تخرج في معهد ضباط الصف، وزملاؤه بالمعهد يروون أنه لم يترك جدارا إلا و قد نقش عليه كلمات ورسومات مبهجة، لأنه لم يكن يترك أي قطعة من حجر أو قماش أو ورق إلا ويضع عليها بصمته.

ظهور شخصية البطل ماسة في مسلسل الاختيار

وفي حلقة الأمس من مسلسل الاختيار ظهرت شخصية ماسا للمرة الأولى، والتي جسدها الفنان الشاب أحمد الشاذلي، وكان بالطبع لذلك الظهور الذي سيستمر لحلقات مقبلة أثر على عائلته، وتحدثت "الوطن" مع والد الشهيد حول تجسيد شخصية البطل بالمسلسل.

وقال والد الشهيد إنه لم ينسَ ابنه للحظة حتى يذكره بعد تجسيد شخصيته بالمسلسل، ولكن بمجرد ترديد اسم نجله في المسلسل وبمجرد الفنان الذي يجسد شخصية نجله شعر بشعور لا يوصف، كونه نوعا من أنواع تكريم الدولة لنجله ولاسمه "كون الدولة تكون فاكرة ماسة وتكرمه بعمل فني ده شعور مايتوصفش وإحنا متابعين المسلسل من بدايته"، مؤكدا على متابعته لكل أحداث المسلسل من البداية.

علاقة الشهيد منسي بالشهيد ماسة

وأشاد والد الشهيد بالمسلسل كونه عملا فنيا جيدا جدا، ويجسد الواقع وحاول تقريب الصورة قدر الإمكان، مشددا على أن المسلسل حاول توصيل الصورة وما شاهده المواطنون وأبكاهم وعصر قلوبهم من حزن لا يمثل جزءا بسيطا مما كان يحدث من الواقع ومما كان يرويه له نجله، "كنت أكلم ابني وأقوله يا محمد هما الظباط بيقعدوا في التكييفات وسايبينكو زي ما الناس بتقول؟.. كان بيقولي مين بس اللي بيقولك الكلام ده.. ده المقدم منسي لما كنا نطلع مداهمة كان بيبقى قدامنا وقبلنا ويقولنا خليكو ورايا علشان لو في عبوة تيجي فيه هو ومتجيش فينا.. كان منسي بيقولهم أنا اتجوزت وشوفت ولادي أنتو لسه صغيرين".

وتابع والد الشهيد: "الشهيد منسي كان بيحب ابني أوي وكان بيقوله أنت ابني اللي مخلفتهوش وآخر أجازة نزلها محمد اتصل بمحمد وكلمنا كلنا وسلم علينا، وكانت بنتي عندها مشكلة مع خطيبها منسي كلم بنتي وقالها هآجي أحل لك الموضوع كان يعرف أدق التفاصيل عن عساكره، ومكانش عنده تكبر ولا بيفرق بين الرتبة والصف ضابط والعساكر".

الشهيد ماسة ينال الشهادة قبل أيام من خطوبته

وكشف والد الشهيد عن آخر مكالمة بينه وبين نجله والتي كانت يوم الخميس ليلة الاستشهاد الساعة 6 إلا عشرة، "مكنتش بعرف أكلمه خالص لأن المكان اللي هو فيه مفيهوش شبكة وهو اللي كان بيكلمني لما بيكون عنده شبكة وآخر مكالمة كان بيرتب ليوم شبكته وكنا اشترينا الذهب واتفقت مع الـ دي جي علشان أول ماينزل تكون شبكته، وكان المفروض ينزل أجازة الأحد أو الاثنين".

وتابع والد الشهيد: "ابني استشهد فجر الجمعة وأنا الطبيعي كنت بصحى الجمعة أفتح النت والتلفزيون بعد مابصلي الفجر، لكن اليوم ده كان غريب ومفتحتش أي حاجة وروحت المسجد العصر أصلي، وبعد الصلاة لقيت ابن عمي جايلي وبيقولي تليفونك فين؟.. محدش كلمك؟.. مجالكش رسالة.. محمد ابنك مكلمكش النهاردة؟.. قولتله هو مكلمني أمبارح، فقالي أصلهم بيقولو أنه قائد الكتيبة بتاعه استشهد، فقولتله مين؟.. المقدم أحمد منسي؟.. قالي أيوا هو ده.. قولتله إزاي ده محمد مبيسبهوش ولا هو بيسيب محمد وابني على طول معاه".

خبر الاستشهاد وتسلم الجثمان ودفنه

وأضاف والد الشهيد: "رنيت على واحد زميله في الكتيبة لكن مطلعش معاهم لكمين البرث وبسأل عن الشهيد منسي قالي البقاء لله يا عم السيد.. قولتله طيب ومحمد قالي ومحمد البقاء لله بردو أغمى عليا أول ما قالي كدا والناس فوقوني وروحت البيت جبت والدته وأخته وقولتلهم كان عندنا أمانة وربنا استردها.. والدته كانت فاكرة إنه حماتها أو أمها اللي ماتو.. قولتلها محمد اللي مات وكانت صددمة كبيرة ليها ولأخته، واكتشفت بعدين أنه الناس كلها كانت عارفة من الساعة 8 الصبح وأنا اللي معرفش".

واستكمل والد الشهيد: "روحت مستشفى الجلاء، مدير المستشفى استقبلني وقال إنه الجثامين لسة طالعة من العريش من شوية، وبعد شوية وصلت دفعة الجثامين وكان الشهيد منسي وماسة وشبراوي والشهيد أحمد حسنين، وطلبت أشوف ابني وكشفت وشه وشوفته واطمنت عليه، وقفت على الباب عيني على ابني اللي دخل ثلاجة الموتى، ولقيتهم بيفتحوا ثلاجة ابني تاني لأنه ثلاجة الشهيد منسي مكانتش شغالة فنقلوا منسي مع ابني في نفس التلاجة علشان يبقوا مع بعض زي ما كانوا على طول مع بعض ومش عارف دي صدفة ولا ترتيب ربنا واستلمت جثمان ابني وحضر جنازته آلاف الأشخاص وجنازته كانت مهيبة".

واختتم والد الشهيد ماسة حديثه قائلا: "أنا فخور بابني وبزمايله.. وقفوا وكانو أبطال وحاربوا لآخر نفس ووقعوا من التكفيريين كتير ومعرفوش يآخدوا منهم حد ولا يرفعوا علمهم على الكمين ولا عرفوا ياخدوا سلاح أو معدات منهم دي بطولة فوق الخيال وربنا أيدهم بنصره وكافئهم بالشهادة".

الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة" ابن محافظة الغربية، وهو من مواليد 6 نوفمبر 1996، وتخرج من معهد ضباط الصف قبل عام واحد من الاستشهاد، وفور تخرجه تسلم خدمته بسيناء وقضى بها عاما ونال شرف أن يكون واحدا من "رجال منسي" إلى أن نال شرف الشهادة هو ورفاقه.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.