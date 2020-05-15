الحلقة 21 من مسلسل النهاية.. زين على وشك فهم محتوى رسالة أرسلان له

بدأ المشهد الأول من الحلقة 21 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، بمحاولة زين في فك شفرات رسالة أرسلان لمعرفة معنى الشفرات التي تركها له أرسلان قبل قتله، وبعد تفكير عميق توصل إلى أن أرسلان ترك له رسالة في مكان مقابلتهما الأول "ساحة الرهانات".

ويخرج زين من منزله بالواحة مقابل وحدات من الطاقة يدفعها رشوة للأمن من أجل الخروج ولكنه يصل بصعوبة، محاولا فك الشفرات ليهرب من الأمن داخل المكان ويجد خلف مقعد بالمكان صندوقا صغيرا به رسالة تركها له أرسلان تساعده على فهم حقيقة الواحة.

وعند وصول زين لساحة الرهانات يحقق رجال الأمن مع صاحب مكان الرهانات ويطلبون منه تفريغ للكاميرات بينما المهندس زين يستطيع الهرب ويأخذ الصندوق في مكان جلوس أرسلان، ثم يعود بالصندوق لمنزله بالواحة ولكن يأتي رئيسه بالعمل ويطلب منه إلقاء كلمة في "جلسة المحبة" لكن زين يرتبك وبعد خروجه يخفي الصندوق ويرتدي ملابسه سريعًا ويذهب معه للعمل.

وتذهب سليمة للمهندس زين وتطلب منه معرفة قاتل سرعة إنجاز عمله في تصنيع "e c" الذي يحمي الواحة من أي هجوم عليها، كما أنها تخبره عن اقتراب موعد الحرب المنتظرة، ويعود زين لمكان إقامته يجد فتاة الأمن تنتظره وتسأله عن سبب مقابلته لصديق أرسلان وتطلب منه أن يخبرها بالحقيقة وبعد خروجها زين يحاول فتح الصندوق الذي وجده لدى أرسلان، لتنتهي الحلقة على مشهد طال انتظاره وهو فهم محتوى رسالة سميح أرسلان.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.