استقالة مدير مستشفى الزهراء ومصادر تنفي إصابته بكورونا

كشفت مصادر بجامعة الأزهر أن الدكتور سيد قدح، مدير مستشفي الزهراء الجامعي، تقدم باستقالته نتيجة بعض الأوضاع داخل مستشفي الزهراء، وأنه جري تعيين الدكتورة تغريد عبدالرحمن استاذ مساعد القلب مديرا عاما للمستشفي.

وأوضحت المصادر أنه ليس مصابا بفيروس كورونا، كما نشرت وسائل اعلام، وأنه تم عمل مساحات له وتم التأكد مع عدم اصابته، وان العزل المنزلي الذي فرضه علي نفسه لاختلاطه المصابين، وأضافت أنه وأسرته بخير.

واوضحت ان المستشفي مغلقة بالكامل حتى الان، ولن يتم فتحها حتي انتهاء التعقيم، وأنه تم نقل جميع المرضي لمستشفي سيد جلال.