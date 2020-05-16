صور.. عمليات تعقيم بمستشفى الزهراء الجامعي

نشرت جامعة الأزهر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورا لإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمستشفى الزهراء الجامعي.

وتشهد مستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، حالة من الطوارئ، بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا بين الأطقم الطبية والفنية والإدارية.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر الشريف، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إنه تم غلق المستشفى بالكامل وتم التنسيق مع كافة المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر بشأن عمليات التطهير والتعقيم، مشيراً إلى أن الاستقبال في الزهراء الجامعي مغلق بالكامل، ولا استقبال لأي حالات حتى تتم عملية التعقيم الكاملة للمستشفى.

وأضاف: هناك مرضى بالعناية المركزة، تم إجراء مسحات لهم وظهرت حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا سيتم نقلها لمستشفي الحميات بالعباسية ويتم نقل الآخرين إلى مستشفيات سيد جلال والحسين الجامعي، كذلك يتم التنسيق بشأن مرضى الغسيل الكلوي حيث يتم التنسيق مع وحدات الكلى بالحسين وسيد جلال ومستشفيات وزارة الصحة.