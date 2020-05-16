محافظ المنوفية يشدد على ضرورة ارتداء السائقين والركاب الكمامة

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف الأجرة بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس ، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحدمن نقل العدوى بين المواطنين.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس .