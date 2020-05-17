شفاء 48 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل بطنطا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، شفاء 48 من مصابي فيروس كورونا، بمستشفى العزل في كفر الزيات والمدينة الجامعية بطنطا، وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي، ارتفاع نسبه عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى أكثر من 60 من مصابين وفي انتظار آخر عينه لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجه الدكتور توفيق المنشاوي والدكتور هشام البنداري، مديري العزل الصحي بالمدينة الجامعية، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز مؤكدا على دورهم الكبير كأبطال في مواجهة الفيروس.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات إلى تحسن عدد كبير من مصابين كفر الزيات ذلك بعد تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم وتقديم رعاية صحية كاملة وسيتم تحويلهم إلى المدينة الجامعية خلال الفترة المقبلة.