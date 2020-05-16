وزير الرياضة ومحافظة الغربية يفتتحان ملاعب سمنود بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه محافظ الغربية عددا من الملاعب بمراكز شباب مدينة سمنود بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و600 ألف جنيه.

والملاعب الجديدة التي افتتحها وزير الرياضة هي ملعب قانوني بمركز شباب سمنود ولذي بلغ تكلفة إنشائه قدرها 2 مليون جنيه، والملعب الخماسي بمركز شباب ميت عساس بتكلفة قدرها 600 ألف جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب كفر حسان بتكلفة قدرها مليون ونصف المليون جنيه، والملعب السباعي بمركز شباب طليمة بتكلفة قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

كما تفقد وزير الرياضة ومحافظ الغربية، مركز شباب قرية الناصرية بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود، ونواب البرلمان محمد زايد، ومحمد عبده والدكتورة ليلي أحمد أبو إسماعيل.

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