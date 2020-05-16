"علي" حاول إنقاذ ابنته من الغرق فجرفه تيار الترعة بـ الغربية

لفظ شاب في العقد الرابع من العمر أنفاسه الأخيرة غرقا أثناء محاولته إنقاذ نجلته من الغرق في مياه ترعة قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يفيد غرق "علي أبو يوسف" في الثلاثينات من العمر مقيم بمنطقة الوزارية في ترعة قرية سندسيس.

توجهت قيادات أمنية برئاسة النقيب عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال جثة الأب من الترعة بنطاق قرية سندسيس بدائرة المركز.

وتبين من التحريات وسماع شهادة الشهود، أن والد الفتاة سقط في مياه الترعة حال إنقاذه نجلته من الغرق، لعدم إجادته العوم حيث جرفه التيار.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، واستخراج تصريح بدفنها.