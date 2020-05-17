مجلس "النمسا" يشن حملة لرفع سلبيات الطقس السيئ جنوب الأقصر

شن مجلس قرية النمسا، بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، مساء أمس، حملة موسعة لرفع الأشجار من على الطرق والتي سقطت نتيجة موجة الرياح التي شهدتها المحافظة عصر أمس، وشملت الحملة أيضًا صيانة أعمدة الكهرباء في أغلب المناطق بالقرية ويجري استمرار العمل في باقي المناطق.

وأهابت الوحدة المحليهة بالمواطنين الالتزام بالمكوث في المنازل أثناء ساعات الحظر وأيضًا حال استمرار سوء الأحوال الجوية حتى لا يتعرضوا للخطر حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت الأقصر عصر أمس موجة رياح شديدة تسببت في اقتلاع عدد كبير من الأشجار واحتراق أكثر من 60 نخلة ومصرع مواطن وزوجته بمدينة إسنا، فيما أعلنت مدن وقرى المحافظة عقب ذلك نجاحها في تلافي آثار الطقس السيئ.