إشادة الجمهور بظهور إنجي علاء في "النهاية": شوفت الماضي حلو إزاي

ظهرت الاستايلست إنجي علاء للمرة الأولى ضمن أحداث مسلسل "النهاية" مع المخرج ياسر سامي، في الحلقة 22 كممثلة أمام الفنان محمود عبدالمغني، وأشاد الجمهور بدورها في الحلقة، رغم ظهورها لدقائق قليلة.

ونشرت "إنجى" عددا من التعليقات عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، حيث أعادت نشر بعض تعليقات الجمهور، "شوفت الماضي حلو ازاي".

وتعليق آخر، "النجوم اللي جابها يوسف الشريف حاجة وإنجي علاء حاجة Suger تاني".

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.