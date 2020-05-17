1000 مبروك والنهاية.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل لما كنا صغيرين الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 8 مساءً فرصة تانية الساعة 9 مساءً، وفلانتينو الساعة 10 مساءً، ومسلسل البرنس الساعة 11:30 مساءً.

قناة MBC مصر

تعرض مسلسل ونسني الساعة 6 مساءً، ومسلسل اللعبة الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل سكر زيادة الساعة 8:30 مساءً، و2 في الصندوق الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل لعبة النسيان الساعة 10 مساءً.

قناة ON

تعرض مسلسل عمر ودياب الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 7:45 مساءً، والاختيار الساعة 9 مساءً، والنهاية الساعة 10:15 مساءً، وفرصة تانية الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

تعرض مسلسل رجالة البيت الساعة 6:30 مساءً، وليالينا 80 الساعة 8 مساءً، ومسلسل ونحب تاني ليه الساعة 9:30 مساءً، وخيانة عهد الساعة 11 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 12 منتصف الليل.

قناة الحياة

عرض مسلسل خيانة عهد الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل بـ100 وش الساعة 7:45 مساءً، وعمر ودياب الساعة 9 مساءً، ولما كنا صغيرين الساعة 10:15 مساءً.

قناة القاهرة والناس

تعرض مسلسل حب عمري الساعة 7:50 مساءً، وشاهد عيان الساعة 12 منتصف الليل، وجمع سالم الساعة 1 بعد منتصف الليل.

قناة DMC

عرض مسلسل فلانتينو الساعة 6:30 مساءً، والبرنس الساعة 7:45 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 10:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 12 منتصف الليل.

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "جيم أوفر" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "على جنب ياسطى" الساعة 8 مساء، وفيلم "سمير أبو النيل" الساعة 10 مساء، وفيلم "1000 مبروك" الساعة 12 صباحا.

قناة MBC2

عرض فيلم The International الساعة 3:30 مساء، وفيلم Patriots Day الساعة 5:30 مساء، وفيلم American Made الساعة 8:30 مساء، وفيلم Gold الساعة 10:30 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة القاهرة والناس

عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

قناة MBC مصر

عرض برنامج محدش فاهم حاجة الساعة 5:30 مساءً، ورامز مجنون رسمي الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج إغلب السقا الساعة 7 مساءً، وخلي بالك من فيفي الساعة 9 مساءً.